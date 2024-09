So glücklich ist Heinz Hoenig (72) daheim

Nach dem Krankenhaus ist er jetzt wieder daheim.

Der Schauspieler Heinz Hoenig (72) ist nach langer Zeit endlich wieder zu Hause!

143 Tagen auf der Intensivstation

Nach unglaublichen 143 Tagen auf der Intensivstation hat Hoenig, bekannt aus Filmen wie „Der große Bellheim“ und „Der König von St. Pauli“, das Krankenhaus verlassen. Endlich ist sein Zustand stabil – ein langersehntes Aufatmen.

Ein kurzer Rückblick: Im Mai wurde Hoenig aufgrund schwerwiegender Herzprobleme ins Krankenhaus eingeliefert. Eine bakterielle Infektion hatte seine Speiseröhre so stark angegriffen, dass diese operativ entfernt werden musste. Seit Ende August kann er wieder eigenständig atmen, und seither hegte er einen großen Wunsch: zurück in sein Zuhause in Blankenburg im Harz, zurück in sein eigenes Bett und in die vertraute Umgebung. Dieser Wunsch wurde nun erfüllt.

Mit seiner Frau und den Kindern

Dieser Moment war nicht nur für Heinz Hoenig von großer Bedeutung, sondern auch für seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (39) und die beiden gemeinsamen Kinder, Juliano (3) und Gianni (1). Nach all den schweren Monaten ist die Familie endlich wieder vereint.

"Besser geht’s doch nicht“

Der deutschen "Bild"-Zeit sagte Heinz Hoenig, wie es ihm jetzt geht: "Ich habe seit langem nicht mehr so gut geschlafen. Und dann noch neben meiner Frau. Besser geht’s doch nicht“, sagte er glücklich. Hoenigs Frau Annika sagte: „Ohne im medizinischen Bereich tätig gewesen zu sein, kann man das fachlich nicht umsetzen. Das war auch die Voraussetzung für die häusliche Entlassung. Das bedeutet, 24 Stunden rund um die Uhr für ihn da zu sein. Inwieweit ich das auf Dauer mit unseren zwei kleinen Kindern leisten kann, wird sich zeigen.“