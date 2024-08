Hoenig-Comeback via Instagram: "Es wird alles gut!"

"Ich bin gerade im Krankenhaus, es wird alles repariert", meldet sich ein emotionaler und sichtlich gezeichneter Heinz Hoenig per Videobotschaft aus dem Krankenbett. Über 100 Tage schon muss der deutsche Schauspieler stationär behandelt werden.

Abgemagert und kaum noch wiederzuerkennen, aber mit eisernem Überlebenswillen, meldet sich Heinz Hoenig (72) per Videobotschaft an seine Fans. Vom Spital aus bedankt er sich "aufrichtig" für all die Hilfe, die man ihm zukommen ließ und richtet aus, dass schon bald "alles gut" werde.

"Ich bin gerade im Krankenhaus, es wird alles repariert", so Hoenig, der noch stark mitgenommen von der Behandlung scheint. Emotional weist er seine Anhängerschaft darauf hin, dass er eine "gute Frau" habe, die sich um ihn sorgt. Und zwei kleine Kinder, zu denen er "auch wieder will".

Heinz Hoenig, Schauspieler und Entertainer, wurde einst bekannt durch seinen Auftritt in "Das Boot" (1981), später wirkte er in mehreren Dieter-Wedel-Filmen mit, unter anderem in "Der große Bellheim" (1993), "Der Schattenmann" (1995), "Der König von St. Pauli" (1998) und "Die Affäre Semmeling" (2002). Dem jüngeren Publikum ist Hoenig heute vor allem aus der RTL-Reality-Show "Dschungelcamp" gekannt, der zuletzt krankheitsbedingt über drei Monate im Krankenhaus verbrachte und dort mehrmals operiert werden musste.