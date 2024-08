Heinz Hoenigs Gattin Annika teilt wieder einmal rührende Bilder mit den Fans

Dschungelcamp-Star Heinz Hoenig kämpft seit über 100 Tagen im Krankenhaus ums Überleben. Nach einer schweren Operation musste er erst wieder lernen selbst zu atmen. Die Muskeln sind vom Liegen schwach und der Schauspieler hat stark abgenommen. Wie seine Gattin Annika erst kürzlich verriet, haben die Ärzte ihren Liebsten gar eines Nachts wiederbeleben müssen. Doch jetzt geht es bergauf und das sollen auch alle sehen.





Hoenig ist kaum wiederzuerkennen

Auf Instagram teilt Annika ein berührendes Video, dass Heinz bei seinen ersten Stehversuchen zeigt. Seine Gattin hilft ihm dabei aufzustehen. Zu dem Clip schreibt sie: "In deiner Brust schlägt ein Kämpferherz. Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Reise!" Die Fans haben Heinz Hoenig seit einer Weile nicht mehr gesehen. Auf den Aufnahmen ist er stark abgemagert und kaum wiederzuerkennen. Die Hauptsache ist aber, dass er Fortschritte macht und hoffentlich bald wieder für seine Kinder da sein kann.

Erste Worte an seine Fans

In einem Video, das RTL veröffentlichte spricht Hoenig auch erstmals selbst wieder ein paar Worte: "Hallo, Fans, liebe Kollegen. Ich möchte mich aufrichtig bei euch bedanken, die mir so geholfen habt." Er zeigt sich zuversichtlich: "Ich bin zwar noch im Krankenhaus, da wird alles repariert. Und ich habe eine gute Frau, die sich sorgt. Und zwei kleine Kinder, zu denen ich wieder will. Es wird alles gut. Ich bedanke mich bei euch."