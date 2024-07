Heinz Hoenig: Schon 100 Tage Intensivstation - Frau Annika hat gute Nachricht

Geht es nun endlich bergauf mit dem Schauspieler?

Nach heißt es, tapfer durchhalten! Bereits seit vielen Wochen liegt Schauspieler Heinz Hoenig im Krankenhaus. So oft es geht an seiner Seite: Ehefrau Annika (39) und seine kleinen Söhne. Auf der Intensivstation wird der 72 Jahre alte Darsteller behandelt, bereits seit rund 100 Tagen.

Mehr zu Heinz Hoenig

Gute Neuigkeiten

Nun soll er sich bald der dringend nötigen Operation an der Aorta unterziehen. Doch dafür muss Hoenig stabil sein. Derzeit wird er noch künstlich beatmet, was den Heilungsprozess erschwert. Vermeldete Ehefrau Annika unlängst noch Rückschläge, sieht die Welt nun schon wieder besser aus. "Heinz ist wach und voll orientiert. Gerade wird er von der Beatmung entwöhnt", so Annika Kärsten-Hoenig gegenüber der Bild.

Zeitplan unklar

Unklar ist, wie lange das dauern wird und wann er dann operiert werden kann. Die Beatmung erfolgte nach einer umfassenden Speiseröhren-OP (diese war von Bakterien schwer geschädigt worden).

Das hilft in schwerer Zeit

Kraft gebe dem Paar, so Kärsten-Hoenig die Aussicht auf eine Heimkehr. Dass sie irgendwann wieder zusammen im Harz friedlich leben können und ihre beiden kleinen Söhne zusammen aufziehen. Sie bedankt sich für die vielen Spenden bei den Fans ihres Mannes und meint dazu: " „Zu wissen, dass ganz viele Menschen an uns denken, gibt uns unwahrscheinlich viel Kraft und Zuversicht.“