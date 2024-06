Die älteren Kinder sollen laut Bunte-Bericht nicht für ihren Vater da sein.

Über 60 lange Tage liegt Schauspieler Heinz Hoenig (72) schon auf der Intensivstation. Er kämpft sich mit allen Mitteln zurück ins Leben - für seine Familie !

Mehr über Hoenig

Harte Zeit vor ihm

Seine Familie, das ist Ehefrau Annika, die jeden Tag stundenlang bei ihrem Ehemann am Krankenbett verweilt. Und das sind die zwei kleinen Söhne, Juliano (3) und Jianni (1). Den kleineren hat er erst vor kurzem zum ersten Mal wieder gesehen, davor war das nicht möglich.

Große Kinder

Doch während die alltäglichen Strapazen anstrengend genug sind für den Schauspieler, hat sich ein weiteres belastendes Thema dazugemischt: Der Kontakt zu seinen großen Kindern, Paula (36) und Lucas (34). Im großen Interview mit der Zeitschrift Bunte (Ausgabe 27/2024 ab dem 27.6. zu haben) erklärte Annika Hoenig, sie müsse "die Last alleine schultern".

Kontaktverbot

Was ist mit den älteren Kindern? Paula sei von Annika kontaktiert worden am 30.4., habe vom kritischen Zustand des Vaters erfahren. Sie reiste dann aus ihrer Heimat Mallorca an, blieb zwei Tage und, so Annika: "ist dann wieder nach Hause geflogen." Hoenig habe nun aus diversen Gründen ein Kontaktverbot fürs Krankenhaus beschlossen.

Verlauf

Weitere Wochen und Monate wird Hoenig noch im Krankenhaus verbringen müssen. Wenn er stabil ist, steht eine Aorten-Operation an und sein Magen soll hochgezogen werden. Alles Eingriffe, die risikoreich sind und... teuer. Darum spenden Freunde und Fans seit Monaten auf gofundme für den Star.

© Getty Images

Künstliches Beatmen

Leider ist Hoenig nach wie vor nicht stabil. Er muss weiterhin künstlich beatmet werden und, so Frau Annika gegenüber der Bild: "Das bleibt auch noch eine Weile so." Erst wenn das nicht mehr der Fall ist, kann eine weitere Operation stattfinden.