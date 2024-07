Heinz Hoenig: Seine Gattin Annika gibt Einblick in das Spitals-Leben

Mehrere Monate verbringt Heinz Hoenig schon auf der Intensivstation. Gattin Annika gibt wieder einmal ein Update

Starke Schmerzen, Spendenaufrufe und schwere Vorwürfe: Schauspieler Heinz Hoenig (72) und seine Gattin Annika gehen seit vielen Wochen durch die Hölle. Hoenig ist noch immer auf der Intensivstation, braucht täglich Betreuung. Seine Liebste weicht ihm dabei nicht von der Seite, hilft ihm wieder fit zu werden. Auf Instagram teilt sie jetzt sehr intime Momente mit ihrem Fans.

Hoenig ist verpixelt

In einem langen Videoclip in einer Story ist zu sehen, wie Annika gemeinsam mit Heinz die Muskeln trainiert. Leichte Übungen sollen helfen, dem Muskelschwund vorzubeugen. Dabei zeigt sich Annika selbst positiv und hoffnungsvoll. Ihren Gatten verpixelt sie in dem Video jedoch. Offensichtlich schaut er gerade wieder schlecht aus. Bisher hat sie nur einmal sein Gesicht gezeigt. "Was wir alleine nicht schaffe, das schaffen wir dann zusammen", schreibt sie dazu.

Nach den Übungen gab es auch ein Küsschen für Heinz Hoenig © Instagram

Geht es Heinz Hoenig wieder schlechter?

Angeblich soll es Heinz gerade um einiges besser gehen. Deutsche Medien berichten, dass ihnen immer wieder Bilder von seinem Gesicht im Krankenhaus zugeschickt wurden. Vielleicht wollte er auch einfach nicht, dass man ihn bei seinen Übungen beobachtet.