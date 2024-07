Heinz Hoenig: Trauriger Jahrestag für seine Annika

Auf Instagram teilt die Ehefrau des schwer kranken Schauspielers ein Foto zum Jubiläum und wird dabei sehr emotional

Der beliebte Schauspieler Heinz Hoenig (72) liegt seit vielen Wochen im Spital und wartet noch immer auf den lebensnotwenigen Eingriff an der Aorta. Sein Gesundheitszustand lässt dies aber weiterhin nicht zu. Hoenig ist zu schwach, um die OP zu überstehen.

© RTL ×

Am 4. Juli hätten Hoenig und seine Annika ihren sechsten Jahrestag. Auf Instagram teilt sie dazu ein Foto aus den Anfängen ihrer Liebe im Fußball-Trikot-Partnerlook. Am Rücken steht bei ihr "Bonnie" und bei ihm "Clyde" - ein Sinnbild ihrer leidenschaftlichen Liebe.

Heinz und Annika Hoenig © Instagram ×

"Heute, vor sechs Jahren, haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Sechs Wochen später waren wir verlobt und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben. Durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen, durch gute und schwere Zeiten.", postet Annika zum Bild. Vom momentanen Gesundheitszustand ihres Mannes lässt sie sich nicht unterkriegen und glaubt an ein Happy End. "Wir sind gemeinsam losgegangen und werden niemals stehen bleiben. Und auch wenn wir zwischendurch hinfallen werden, so helfen wir uns immer wieder gegenseitig auf und gehen weiter. Hand in Hand und Schritt für Schritt. Auch wenn es nur kleine Schritte sein mögen, so bringt uns jeder dieser Schritte näher zum 'Gipfel'- unserem Ziel. Und das heißt: Eines Tages wieder als Familie vereint zu sein und nach Hause fahren zu dürfen."