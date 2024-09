Heinz Hoenig: Tränen zum 73. Geburtstag

Nach 143 Tagen im Krankenhaus durfte der Schauspieler endlich zu seiner Familie nach Hause zurückkehren

Es liegen die schwersten Zeiten hinter ihm und seiner Familie. Schauspieler Heinz Hoenig lag 143 Tage im Krankenhaus und musste lebensrettende Operationen über sich ergehen lassen. Unter anderem wurde ihm die Speiseröhre entfernt. Seine Frau Annika war stets an seiner Seit und auch sein kleiner Sohn durfte ihn, als er auf dem Weg der Besserung war, besuchen. Doch Hoenigs großer Wunsch war es, nach Hause zurückzukehren. Dieser wurde ihm jetzt erfüllt.

Zweiter Geburtstag für Hoenig

Am Dienstag durfte Heinz dann sogar mit seiner Familie Geburtstag feiern. Es war sein 73., doch Annika bezeichnete ihn als "zweiten Geburtstag", da er überlebt hat. Zu diesem besonderen Anlass hat seine Frau eine schöne Überraschung geplant. In ihrer Instagram-Story zeigt Annika ein Video. Im Rollstuhl schiebt Annika ihren Mann in ein dekoriertes Zimmer und singt „Happy Birthday“ für ihren „Heinzi“.

Heinz Hoenig wurde an seinem Geburtstag emotional © Instagram

Die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen, denn Heinz stehen die Tränen in den Augen. Er kann sein Glück kaum fassen. In einem weiteren Instagram-Posting sieht man ein Video von den herausfordernden Monaten. Dazu schreibt Annika: "Mein Schatz, heute feiern wir nicht nur deinen 73. Geburtstag. Es ist auch so etwas wie dein 2. Geburtstag. Denn nur die wenigsten haben daran geglaubt, dass du ihn erleben wirst."

Fans applaudieren für Annika

All das sei nur möglich, wenn "man einen Partner wie dich hat, der einen motiviert weiterzumachen", schreibt eine Userin. "Ja Annika du hast meinen vollen Respekt. Wie du das alles gewuppt bekommst. Ihr seid eine tolle Familie. Du/ihr habt nie aufgegeben zu kämpfen", schreibt ein weiterer Follower. Unzählige positive Kommentare finden sich unter dem Video.