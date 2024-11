Heinz Hoenig: Erstes Lebenszeichen nach zwei Wochen

Ehefrau Annika erklärt den Grund für ihre Instagram-Pause. Sie kämpft mit den Tränen.

Schauspieler Heinz Hoenig und seine Familie haben das bisher schwierigste Jahr ihres Lebens hinter sich. Sie alle zeigen sich tapfer. Vor allem Ehefrau Annika nimmt unmenschliche Strapazen auf sich, um ihre große Liebe zu retten. Auf Instagram zeigt sie die gemeinsame Reise und gibt Einblick in das Leben als 24-Stunden-Pflegerin. Seit knapp zwei Wochen hat sich Annika aber jetzt schon nicht mehr zu Wort gemeldet. Bis jetzt, denn sie erklärt die Social-Media-Pause.

Mehr lesen:

Hoenig: "Mut und Glauben nicht verlieren"

„Ich musste mich hier auf das Wichtigste fokussieren – und das sind nun mal meine Kinder und mein Mann, die mich in den letzten 14 Tagen mehr als sonst brauchten. Und deswegen hatte ich einfach keine Zeit, mich auf Instagram zu melden.“ Hoenig ist auf die Pflege seiner Gattin angewiesen, alleine würde er es nicht schaffen. Seit September kümmert sie sich in ihrem gemeinsamen Haus um ihn. „Die letzten Tage waren schon sehr herausfordernd, und man ist auch immer wieder mit sich selbst beschäftigt, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen, nicht den Mut und nicht den Glauben zu verlieren.“





Annika kämpft weiter

Was genau passiert ist, will sie aber nicht näher erklären. Sie lebe mit ihrem Mantra: "Einfach durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und hoffen, dass sich irgendwann alles zum Guten wendet. Und dass alle Bemühungen, alle Energie, die man in alles hinein investiert, eines Tages belohnt wird.“ Im Gespräch mit "Bild" geht sie auf Kommentare ein: "Manche sagen mir, dass ich kein eigenes Leben mehr hätte, aber dem muss ich widersprechen. Es ist mein Leben, für das ich mich entschieden habe, als ich meinen Mann geheiratet und meine Kinder bekommen habe.“ Bemerkenswert, wozu eine liebende Frau im Stande ist. Immer wieder wurde sie angefeindet, blieb aber dennoch standhaft und positiv.