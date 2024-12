Heinz Hoenig (73): "Ich bin nicht schwer krank!"

Jetzt spricht Heinz Hoenig: Es sind die ersten ausführlichen Worte des Schauspielers nach seiner schweren Krankheit und er lässt aufhorchen.

„Ich bin nicht schwer krank! Das will ich nicht noch einmal hören", sagt er. Hoenig sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Einigemale ist er in den letzten Monaten dem Tod von der Schippe gesprungen. Seine Frau Annika ist immer an seiner Seite.

„Die OP ist nächstes Jahr"

Wie es jetzt dann weitergeht, verrät er im Gespräch mit der deutschen "Bild"-Zeitung: „Die OP ist nächstes Jahr. Das ist aber nicht schwer krank. Ich fühle mich gut. Eigentlich so gut wie früher. Mit Aorta und herzkrank, das will ich jetzt nicht hören. Wenn ich andauernd darüber nachdenke, dass ich schwer krank bin, dann bin ich krank. Kranksein beginnt im Kopf. Wir reden darüber, wenn es so weit ist.“

Es gibt Hoffnung

Und Heinz Hoenig macht allen seinen Fans Hoffnung, wenn er sagt: "Ich bin zwar nicht supergesund. Aber ich bin gesund. Ich kann hier mit euch sitzen und reden. Was ansteht, darüber sprechen wir, wenn es so weit ist. Ich bin voll des Mutes und blicke positiv nach vorn. Meine Kinder und meine Frau sind essenziell für mich.“