Der Schauspieler Christian Quadflieg ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Wie die Familie am Mittwoch mitteilte, starb der Künstler bereits am Sonntag in Hamburg nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren, "im Beisein seiner Familie". Im Fernsehen war der Schauspieler Quadflieg vor allem in den 1970er bis 1990er Jahren in knapp 200 Rollen zu sehen.

Größere Bekanntheit erlangte Quadflieg durch seine Rolle als "Der Landarzt". Die Serie, bei der er selbst auch Teils Regie führte, lief im ZDF zwischen 1986 und 1992. Er spielte dabei den Titelhelden Dr. Karsten Mattiesen" im fiktiven schleswig-holsteinischen Dorf Deekelsen.