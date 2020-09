Aufgrund der Corona-Pandemie wird es heuer keine neue TV-Show des Schlager-Superstars geben.

Seit neun Jahren verzaubert Helene Fischer ihre Fans am 25. Dezember mit ihrer gigantischen Weihnachtsshow im ZDF. Doch 2020 ist eben alles anders. Aufgrund der Corona-Krise wird das Event heuer abgesagt. Das berichtet die deutsche "Bild"-Zeitung.

Nicht nur die Fans sind geschockt, auch Helene Fischer selbst zeigt sich enttäuscht. "Ich bin unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft – zu unterhalten – nicht nachgehen kann", sagt sie in einem Statement gegenüber dem Blatt.

Doch ganz auf ihren Superstar müssen die Fischer-Fans dann doch nicht verzichten. Statt neuen Choreografien und Hits soll ein Best-of der letzten Jahre gezeigt werden. Unter dem Namen "Meine schönsten Momente" soll das Beste in drei Stunden gezeigt werden. Darüber freut sich auch Fischer. "Umso spannender fand ich es, eine Spezialausgabe zusammenzustellen, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat, vielleicht sogar mit mehr Highlights als in jeder anderen Ausgabe zuvor", so die Schlager-Queen.