Fischer: ''Bin als Frau definitiv angekommen''

Schön. Gerade erst sorgte ein Interview in der Schweiz für Aufregung, in dem Superstar Helene Fischer gestand, kurz vor dem Burnout gewesen zu sein. Jetzt plauderte sie im Talk mit RTL weitere Details aus ihrem Privatleben aus. „Ich bin definitiv angekommen. Auch als Frau. Ich kann tatsächlich sagen, dass ich glücklicher denn je bin. In meinem Privatleben ist alles wunderschön“, so Fischer in Anspielung auf Partner Thomas Seitel und ihre kleine Tochter Nala. Viel mehr lässt sich die Schlager-Queen aber nicht entlocken. Nur, dass sich nach ihrer Beziehung mit Florian Silbereisen ihre Prioritäten geändert haben. „Heute ist nicht mehr alles so wichtig wie vor fünf oder zehn Jahren“, zeigt sich Helene entspannt.