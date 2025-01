Franz Beckenbauer: Seine Bruder spricht noch mit ihm

Vor einem Jahr ist die Fußball-Legende Franz Beckenbauer verstorben.

Er war der deutsche "Kaiser" und die Ikone des FC Bayern. An nahezu jeder Stelle diente er ein Leben lang dem deutschen Fußball: Als Innenverteidiger und Weltmeister, als Trainer und Weltmeister-Trainer und beim FC Bayern als Spieler und legendärer Präsident.

Nach seinem Tod trug die Fußball-Welt tiefe Trauer. Im Alter von 78 Jahren starb Franz Beckenbauer. Sein Verein, die Münchner Bayern, würdigte ihn in einer großen Abschiedsfeier in der Allianz Arena. Auf dem Weg zum Stadion gibt es jetzt eine Straße, die nach Beckenbauer benannt ist.

Das sagt der Bruder

Jetzt spricht sein Bruder Walter Beckenbauer (83). Der deutschen "Bild"-Zeitung sagte Walter: „Ich habe Franz hochgeschätzt, aber nie angehimmelt. Ich liebe ihn sehr. Daran ändert auch sein Tod nichts. Manchmal halte ich ganz spontan mit ihm Zwiesprache. Und erwarte seine Antworten mit einem Schmunzeln. Weil ich ihn so gut kannte, weiß ich ja, was er sagen würde, wenn ich ihn in Gedanken etwas frage.“

Tief verbunden

Auch nach seinem Tod: Die Brüder sprechen immer noch miteinander. Beckenbauers Bruder sagte abschließend: „Der Franz war zu Recht ein umschwärmter Fußballstar, aber für mich war er mein großer Bruder.“