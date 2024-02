Deutsche Fußball-Legende Andreas Brehme ist tot

Der Weltmeister von 1990 starb an einem Herzstillstand.

Große Trauer um Andi Brehme. Die deutsche Fußball-Legende verstarb in der Nacht von Montag auf Dienstag in München an einem Herzstillstand. Brehme wurde nur 63 Jahre alt.

Brehme spielte in seiner Karriere für Saarbrücken, Kaiserslautern, den FC Bayern, Inter Mailand und Real Saragossa. Seinen größten Erfolg feierte der gebürtige Hamburger bei der WM 1990, wo er im Finale das entscheidende Tor gegen Argentinien schoss.

Weitere Infos folgen