Ganz privates Foto: Helene Fischer komplett ungeschminkt

Im neuen Jahr richtet Schlagerkönigin Helene Fischer herzliche Worte an ihre Fans und überrascht mit ihrem ganz natürlichen Look.

So sieht man Helene Fischer nur ganz selten. Auf Instagram zeigt sich die deutsche Schlagerkönigin komplett ungeschminkt und leutet so das neue Jahr ein. "Bis jetzt ist alles noch ruhig, Zeit um mit klarem Geist genau hinzuhören, wo man beim Alten bleiben und wo man Neues wagen will", schreibt sie an ihre Fans.

Strickpulli statt Glitzerkleid

Sonst kennt man Helene immer mit perfektem Make-up und in wunderschönen Outfits. Hier zeigt sie sich ganz zurückgezogen und privat. Statt Schminke ziert ein Lächeln ihr Gesicht und das Glitzerkleid wurde durch einen Strickpullover getauscht. Ihre Fans sind von so viel Natürlichkeit begeistert. "Wie schön du leuchtest", schreibt beispielsweise Sänger-Kollegin Ina Regen. "Wie kann ein Mensch so bezaubernd sein", schreibt ein anderer Fan.

Aber das war noch nicht alles. Zum Jahresstart hat Helene Fischer auch Wünsche parat. "Ich wünsche uns allen, dass 2021 wieder die Dinge zurückbringt, die das Leben so lebenswert machen. Gesellige Abende mit Freunden, sorgenfreies Reisen, Konzertbesuche, Umarmungen und ein unbeschwertes Miteinander! Aber eines bleibt hoffentlich: die Wertschätzung für die kleinen Freuden und Dankbarkeit für das, was man schon hat!", so Fischer. Herrlich normal...