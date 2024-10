Geiss-Tochter traumatisiert von Dickpics: "Kann keinen Freund haben"

Davina wird mit Penisfotos überschwemmt. Sie fühlt sich von den männlichen Fans belästigt.

Verstörend! Davina Geiss (21) hat in ihrem zarten Alter offensichtlich schon viel mehr Penisse gesehen, als gewünscht. Ihre Mama Carmen nennt sie gar „die Königin der Dickpics". Stolz ist Davina darauf nicht, wie sie im Familien-Podcast "Die Geissens" gesteht. Denn die vielen Bilder der männlichen Genitalien zerstören sogar ihr Liebesleben. „Ich glaube, ich kann keinen Freund haben nach den ganzen Bildern. Bei den Massen, die ich bekommen habe, weiß ich gar nicht mehr, was normal ist und was nicht normal ist“, erzählt sie.

Davina Geiss: "Depressiv und traumatisiert"

Sie habe sich zwar mittlerweile daran gewöhnt, warnt aber dennoch vor den schweren psychischen Folgen, die solche Bilder bei ihren Opfern auslösen können. „Teilweise werden Frauen depressiv und traumatisiert“, sagt sie. Ihre Familie möchte jetzt etwas dagegen unternehmen. Diese Männer sollen gestoppt werden. „Ich gebe das meinem Anwalt weiter, und da gewinnen wir auch immer. Es wurde ein Paragraf gemacht für solche Menschen. Die Leute werden verurteilt, es ist kein Kavaliersdelikt mehr“, gibt sich Mama Carmen Geiss kämpferisch.

Davina Geiss sorgt mit heißen Bildern dafür, dass sich Männer zu unangebrachten Handlungen verleitet fühlen.





Mama Geiss geht gegen Männer vor

Sie sei sich sicher, dass Paragraf 184 im Strafgesetzbuch hier Anwendung finden würde: „Die werden alle bestraft. Ich weiß nicht, warum die das machen.“ Es tue ihr leid, dass ihre Töchter durch das Aufwachsen mit Kameras so große Probleme hätten, jemanden zu finden, der sie nicht in eine Schublade steckt. "Das haben wir schon drüber gesprochen, dass es schwierig ist für euch, jemals mal einen Freund zu finden." Auch mit Stalking im Internet habe Davina bereits Erfahrung.