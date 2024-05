Liebt Davina Geiss diesen Fußball-Star?

Mama und Tochter wirken beide wie frisch verliebt. Sie strahlen um die Wette. Steht zwischen Ihnen der neue Freund von Davina Geiss?

Carmen Geiss (59) scheint überglücklich. Neben ihr steht aber nicht der Mann ihrer Träume, sondern der von Tochter Davina (21) - vielleicht muss man hinzufügen.

Romantische Geburtstagsfeier

Es war die Geburtstagsfeier von Davina. Die Tochter von Robert und Carmen Geiss wurde nämlich 21 Jahre alt und ist immer noch Single.

Kennenlernen in Monaco

Wer ist der potenzielle Traummann? Er ist ein bekannter Fußball-Star. Es handelt sich um Ismail Jakobs (24), der aktuell beim französischen Erstligisten AS Monaco kickt. Vorher hat er beim 1. FC Köln gespielt. Davina und Ismail kennen sich wohl schon länger. Letztes Jahr wurden sie beim romantischen Dinner in Monaco abgelichtet.

Auswahlspieler und WM-Teilnehmer

Ismail Jakobs (24) gehörte zu den wertvollsten Linksverteidigern seines Jahrgangs. Der Deutsch-Senegalese hat viele Jahre beim 1. FC Köln gespielt, wechselte im Sommer 2021 für 6,5 Millionen Euro Ablöse zum Fürstenklub AS Monaco. Bei der WM 2022 in Katar ging er für die Republik Senegal an den Start.