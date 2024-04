Ist das der Freund von Davina Geiss?

Mama Carmen ist bereits Fan von ihm. Ist er Davina Geiss' neuer Freund?

Sie kennen sich bereits seit 2021. Sind sie jetzt auch ein Paar?

Neuer Verehrer

Bis jetzt wusste man kaum etwas über das Liebesleben der Geiss-Töchter Davina (20) und Shania (19). In der neuen Folge „Davina & Shania – We love Monaco“ ist jetzt Liebes-Alarm. Davina hat nämlich einen Verehrer - er heißt Tobi.

© RTLZWEI / Geiss TV ×

Für seine Davina hat Tobi einen Mega-Blumenstrauß.

Freundschaft oder Liebe?

Schwester Shania lüftet das Geheimnis: „Tobi ist ein bisschen in Davina verliebt, aber pssst“, so die jüngere der beiden Geiss-Töchter. Und was sagt der potenzielle Lover? Tobi meint noch etwas schüchtern: „Wäre schon mein Typ“ - und damit meint er Davina. Mama Carmen ist schon sein größter Fan: "Richtig nett" sei er, so die Mama von Davina.

Kennen sich seit 2011

Das vielleicht neue Traumpaar kennt sich schon seit 2011. Tobi ist Hoteliers-Sohn. Wird alles bald offiziell zwischen den beiden?