Gottschalk-Sohn spricht über Trennung

Erstmals äußert sich der Sohn des TV-Dinos zur Trennung seiner Eltern.

Schock. 42 Jahre lang waren Thea (72) und Thomas Gottschalk (76) verheiratet, bis der TV-Moderator 2019 die Trennung von seiner Frau bekannt gab. Kurz danach präsentierte der Wetten, dass..?-Star mit Karina Mroß die neue Frau an seiner Seite. Mit Thea hat Gottschalk zwei Söhne, Tristan (33) und Roman (39), die mit ihren Eltern in Malibu aufwuchsen und deren Privatsphäre immer geschützt wurde. Jetzt tritt Roman aber selbst ins Rampenlicht.

Patchwork. Im Interview mit RTL sprach Roman erstmals auch über die Trennung seiner Eltern. „Ich sehe, dass mein Vater glücklich ist“, so Thommys Sohn, der zu Beginn aber selbst erst herausfinden musste, wie er damit umgehen soll. Im Weg stehen wollte er seinem Vater aber nie. Mit Papas Neuer versteht sich Roman ebenfalls gut, wie beim Supernasen-Fest am letzten Wochenende in Kärnten zu sehen war. Thomas Gottschalk war es nach der Trennung vor allem wichtig, dass seine Söhne für ihre Mutter Thea immer da sind.