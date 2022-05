Grönemeyer kommt 2023 nach Wien

Das erste Top-Konzert für 2023 ist fixiert! Am 24. Mai 2023 feiert Herbert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle auch den 20.Geburtstag der Hit-CD "Mensch".

Heuer gibt es gleich sieben Mega-Konzerte im Wiener Stadion. Auch von den Rolling Stones(15. Juli) oder Ed Sheeran (1. & 2. September) – jetzt ist das erste Top-Konzert für 2023 fixiert. Am 24. Mai 2023 zündet Herbert Grönemeyer seit Hit Feuerwerk in der Wiener Stadthalle. Am Programm stehen alle Hits – von „Männer“, über „Flugzeuge im Bauch“ bis „Bochum“ und natürlich die Österreich-Hymne „Ich hab dich lieb“: "Das spiele ich nur bei euch. Das ist mein besonderes Geschenk an Österreich, wo anders kennt man das gar nicht.“

Dazu feiert „Gröni“ in Wien auch den 20. Geburtstag der Hit-CD „Mensch“. Und das gleich doppelt: Exakt am 24. Mai 2003 gab er nämlich auch sein erstes großes Stadion-Konzert in Wien. Die Tickets für den Konzerthit von Herbert Grönemeyer gibt’s am morgen (18.Mai) bei oeticket und ticket24.at