Guido Maria Kretschmer in tiefer Trauer

Mit rührenden Worten nimmt Stardesigner Guido Maria Kretschmer Abschied von seiner geliebten Mutter.

Ausgerechnet so kurz vor Weihnachten muss Guido Maria Kretschmer den nächsten Schicksalsschlag in seiner Familie verkraften. Gerade einmal fünf Monate ist es her, dass der 58-Jährige seinen Vater Erich zu Grabe tragen musste. Nun ist auch die Mutter des Modedesigners, Marianne, im Alter von 84 Jahren verstorben.

In einem bewegenden Instagram-Posting nimmt Kretschmer Abschied von seiner geliebten Mama: "Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt. Meine Mutter war der toleranteste Mensch, den ich kannte, eine freie Seele. Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin", ist in den rührenden Zeilen zu zwei Schwarz-Weiß-Fotos zu lesen.

Eines davon zeigt ein Porträt von Marianne, das andere einen Schnappschuss von ihr mit ihrem Sohn, fröhlich in die Kamera grinsend.

Kretschmer schließt sein Abschiedsposting mit den Worten: "Danke Mama, dass du mich immer behütet und bedingungslos geliebt hast! Du fehlst mir so sehr…"

Guido Maria Kretschmer mit Papa Erich und Mama Marianne beim Deutschen Fernsehpreis 2014

Erst vor kurzem hatte der TV-Star aus der Vox-Show "Shopping Queen" sein Buch "19521 Schritte. Vom Glück der unerwarteten Begegnung" (Heyne) veröffentlicht und darin die Demenz-Erkrankung seiner Mutter öffentlich gemacht.