Handy in Alufolie einpacken: Naidoo mit wirrem Facebook-Posting

Sänger Xavier Naidoo hat es in letzter Zeit zwar immer wieder in die Schlagzeilen geschafft, allerdings leider nicht mit seiner Musik. Stattdessen fiel der "Söhne Mannheims"-Star mit wirren Verschwörungstheorien und als Corona-Leugner auf.

Jetzt gingen wieder die Pferde mit ihm durch. Auf Facebook wollte er seine fast 90.000 Fans wohl auf die bevorstehende Anti-Corona-Großdemo Ende August in Berlin einschwören. Doch der ehemalige DSDS-Juror hat wohl Angst, dass nicht genügend Demonstranten zum Protest erscheinen würden und gab deshalb den Usern gleich einen mehr als wirren Tipp mit.

"Handys aus 100 Kilometer vor Berlin und in Alufolie packen, bitte. Von Sendemast zu Sendemast werden die Signale gezählt. Damit kann erfasst werden, wie viele Menschen in die Stadt fahren", schrieb Naidoo. Anschließend behauptet er noch, dass anlässlich einer Demo am 1. August die A9 dicht gemacht wurde, um so 500.000 Demonstranten daran zu hindern an der Veranstaltung teilzunehmen.

Doch damit nicht genug. Naidoo betonte in seinem Posting noch einmal, dass es nicht reiche das Handy nur auszuschalten. "Alufolie ist wichtig! Oder eine gute Blechdose. Vorher testen", so der 48-Jährige. Dass diese Zahlen absoluter Unfug sind, ist mittlerweile bestätigt. Bei dem Protest Anfang August in Berlin waren laut Schätzungen rund 20.000 Menschen unterwegs. Die unverhältnismäßig hohe Anzahl an Teilnehmern, die unter anderem Naidoo genannt hatte, wird in einschlägigen Foren von Rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern im Netz verbreitet und ist faktisch schlichtweg falsch.