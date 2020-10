Heidi Klum gibt Tipps für Halloween

Auch die Corona-Krise kann Klums Halloween-Fieber nicht senken.

Ihre alljährliche Mega-Party zu Halloween muss Model-Mama Heidi Klum coronabedingt heuer ausfallen lassen. Den Spaß am Fest lässt sie sich aber trotzdem nicht nehmen. Schon seit Wochen versorgt Klum ihre Fans – neben Kuschelvideos mit Ehemann Tom Kaulitz – mit Grusel-Postings. Egal, ob ihr persönliches Horrorfilm-Ranking oder lustige Videos mit Halloween-Filtern versehen – Heidi liebt das Verkleiden und Erschrecken.

© Instagram

Ihr neuester Streich sind Tutorials, wie man aus einfachen Dingen schaurige Kostüme selbst basteln kann. So fertigt sie für Kinder einen Roboter aus alten Versandboxen an und postet ein Video, in dem Mädchen im Nu als Schmetterling geschminkt werden.