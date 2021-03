Heidi Klum: "Mein Mann soll bekommen, was er will"

Selbst das Haareschneiden wird bei Heidi Klum zur sexy Show.

Seit gut vier Monaten lässt sich Heidi Klum (47) mühevoll die Stirnfransen rauswachsen - doch wie ihr Mann Tom Kaulitz (31) nun gestand, ist sein Lieblingsstyle: Lange Haare mit Stirnfransen! Grund genug für Heidi, sich vor dem Spiegel selbst die Haare zu schneiden - natürlich inklusive sexy Striptease. Dazu haucht sie in die Kamera: "Mein Mann soll bekommen, was er will".

Heidi und Tom sind seit zwei Jahren verheiratet und noch immer frisch verliebt - zumindest zeigen sie ihre Verliebtheit immer wieder öffentlich auf Instagram.