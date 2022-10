Heidi Klum postet Nacktfoto auf Instagram

Heidi Klum bereitet sich auf Halloween vor - und heizt ihren Fans dabei mit einem sexy Foto ein.

Heidi Klum gilt als "Queen of Halloween“ und lässt sich jedes Jahr ein ganz besonderes Kostüm einfallen. 2020 und 2021 war die traditionelle Kostümparty des deutschen Models wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Doch in diesem Jahr soll die übliche Feier mit Promi-Gästen in aufwendigen Kostümen wieder in New York stattfinden.

Ihre Verkleidung hält Klum gewöhnlich bis zuletzt geheim. Im Interview mit der US-Sendung "Entertainment Tonight" verriet die 49-Jährige lediglich, dass sie sich "sehr klaustrophobisch" fühlen werde. Sie werde schwere Prothesen tragen, um sich unkenntlich zu machen. Klum scherzte, sie werde bei der Party wohl einen Rettungssanitäter vor Ort haben, falls sie wegen der schweren Verkleidung Hilfe brauche.

Auf Instagram postete Klum bereits in der Nacht auf Montag ein erstes Foto – das sie völlig nackt zeigt. Dazu schrieb das Suer-Model: „Halloween-Vorbereitung. 1. Schritt!! Bräunen mit Jimmy Coco