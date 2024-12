Heidi Klum zeigt sich in Aspen als "Paradiesvogel"

Wenn es um auffällige Outfits geht, macht Heidi Klum so schnell niemand etwas vor. In Aspen, Colorado, zeigt sich das Topmodel erneut als unangefochtene Königin der Verkleidungen – allerdings diesmal nicht als Kostüm-Gag, sondern in ihrer ganz persönlichen Interpretation von Ski-Mode

Heidi verbringt ihre Winterferien im exklusiven „Buttermilk Ski Resort“, einem Luxus-Skiort zwischen Aspen und Snowmass Village. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz, Schwager Bill und ihren vier Kindern genießt sie den Winterzauber auf den Pisten. Das Skigebiet ist bekannt für seine Zugänglichkeit und gilt als idealer Ort für Genießer und Prominente. Doch während sich die Reichen und Schönen dort oft in gedeckten Farben und mit dezenten Markenlogos präsentieren, setzt Heidi auf einen völlig anderen Stil: Knallbunt und extravagant. Damit fällt sie auf – selbst in einer Umgebung, die an Glamour und Exklusivität kaum zu überbieten ist. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum)

Heidis Outfit ist eine farbenfrohe Explosion, die jedem grauen Wintertag trotzt. Über ihrem Helm trägt sie eine gehäkelte Mütze in grellen Farben mit Schlappohren und Bommel-Verzierungen. Ihr pink-grüner Pullover harmoniert perfekt mit der leuchtend orangefarbenen Skihose. Die bunten Handschuhe und ein herausblitzender rosa gehäkelter Kragen vervollständigen den schrillen Look. Einzig ihre schwarze Skibrille sorgt für einen Hauch von Kontrast – sozusagen das modische Gleichgewicht im Farbrausch. Im Vergleich dazu wirkt Ehemann Tom in seinem dunklen Ski-Outfit fast unsichtbar. Doch das scheint Heidi nicht zu stören – im Gegenteil: Ihr Look macht deutlich, dass sie keine Angst hat, aufzufallen. Après-Ski à la Klum Nach einem Tag voller Spaß auf den Pisten lässt es sich Heidi gutgehen. Nach einem wohltuenden Schaumbad – begleitet von Mariah Careys sanften Klängen – darf Göttergatte Tom sich als fürsorglicher Ehemann beweisen. Mit viel Hingabe bandagiert der Tokio-Hotel-Star die strapazierten Füße seiner Liebsten. Eine kleine, intime Geste, die zeigt: Selbst eine Style-Ikone wie Heidi braucht nach einem Tag in schrillen Farben einen Moment der Zweisamkeit und Entspannung. © Instagram × Mit ihrem schillernden Winter-Look beweist Heidi Klum einmal mehr, dass sie Moderegeln gerne bricht – und das mit Stil. Während andere Prominente auf dezente Eleganz setzen, liebt sie es bunt und ausgefallen. Für Heidi gilt: Auffallen ist keine Option, sondern eine Lebenseinstellung. Und wer kann es ihr verübeln? Schließlich wäre die Modewelt ohne ihre einzigartigen Auftritte ein gutes Stück grauer.