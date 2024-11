Heimliche Liebe: Was läuft zwischen Nina Chuba und Rammstein-Sohn Emil Reinke?

Die zwei sollen sehr gut miteinander auskommen.

Wilde Gerüchte über diese zwei, weil sie sich in den sozialen Netzwerken so gerne mit herzigen Emoticons bedenken: Popstar Nina Chuba und Rammstein-Sohn Emil Reinke sollen ein Paar sein.

Insta-Indizien

Das will jedenfalls die Bild herausgefunden haben. Denn das Turteln in den sozialen Netzwerken blieb nicht unbemerkt. Zudem sollen die beiden immer wieder Urlaub an den selben orten machen. Sie posten keine gemeinsamen Bilder, doch findige Insta-Füchse achten auf die Details!





Kennen sich lange

Reinke ist der Sohn von Rammstein-Gitarrist Paul Landers, selber aktiv als Musiker bei "twocolors". Beide kennen sich schon ewig, waren Kinderdarsteller. Chuba in den "Pfefferkörnern" und Reineke in "Türkisch für Anfänger." Was dran ist? Das wollten die beiden weder bestätigen, noch dementieren.