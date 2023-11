Heino: Erster Auftritt nach Hannelores Tod

Auch in Zeiten großer Trauer um seine Frau will Heino schon bald wieder für die Fans da sein.

Volksmusik-Star Heino ist nach dem Tod seiner geliebten Hannelore in tiefer Trauer. Die 82-Jährige verstarb am 8. November - während ihr Mann in Deutschland eine TV-Show aufzeichnete – an einem Herzstillstand. Das für gestern angesetzte Kirchenkonzert sagte Heino verständlicherweise ab. Nur zwei Tage nach Hannelores Beerdigung sah sich der Sänger noch nicht in der Lage auf die Bühne zu gehen. Einige Konzerttermine wurden bereits auf 2024 verschoben.

© Getty Images Heino und Hannelore ×

Doch nicht alle Konzerte wurden abgesagt. So soll Heino bereits nächste Woche am 24. November bereits wieder auf der Bühne stehen. Sein erstes Konzert nach Hannelores Tod gibt Heino in der Kreuzkirche zu Dresden. Diese und die darauffolgenden Konzerte widmet er seiner verstorbenen Frau.

„Heino und Hannelore waren immer sehr religiös und besuchten auch privat vielen Kirchen und Gottesdienste. „Natürlich wird besonders das erste Konzert für Heino hochemotional. Er möchte aber unbedingt auf die Bühne zurückkehren, weil Hannelore gewollt hätte, dass er weitersingt. Heino braucht jetzt die Zuneigung, den Trost und die Anteilnahme seiner Fans, um seinen unermesslichen Schmerz zu lindern“, so Heinos Manager Helmut Werner zur Bild.