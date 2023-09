Heino: Nach Rassismus-Eklat droht ihm Wiesn-Boykott

Schlager-Star Heino sorgte mit seinen Aussagen im Frühstücks-TV für Wirbel, jetzt will ihn ein Wiesn-Veranstalter ausladen

"Zehn nackte Friseusen", "Layla" und viele andere beliebte Ballermann-Hits zählen zu seinem Repertoir - daher ist Schlager-Star Heino ein begehrter Act für das Münchner Oktoberfest und andere volkstümliche Events. Seine Aussagen im Sat.1-Frühstücks-Fernsehen könnten ihm jedoch jetzt auch beruflich zum Verhängnis werden. Als „Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing Heino fragte, was er vom Gendern halte, nahm der Schlagerstar kein Blatt vor den Mund: „Also Leute, die so etwas wollen, denen hat man ins Gehirn geschissen. So wie wir im Rheinland sagen würden. Ich stehe da gar nicht dahinter.“

Droht Heino jetzt die Wiesn-Absage?

Auch rassistische Bemerkungen ließ Heino im TV raus. Das verärgert auch Reto Hanselmann, den 84-jährigen Schweizer Veranstalter. Dieser hatte den Schlagersänger eigens für seine „Hanselmann’s Wiesn“ am 12. Oktober nach Zürich eingeladen. Hanselmann soll nun überlegen, ob er Heino gar eine Absage erteilt.