Heino zittert um seine Hannelore

Der Volksmusik-Star hat alle Termine abgesagt und soll bei seiner Frau sein. Laut "Bild"-Zeitung soll Hannelore im Sterben liegen.

Seit 44 Jahren sind Sänger Heino und seine Hannelore unzertrennlich. Stets begleitet sie ihren stets und ist immer an seiner Seite. Jetzt allerdings soll Heino an ihrer Seite sein, denn laut deutschen Medien soll Hannelore im Sterben liegen. Schon vor einigen Tagen soll Heino angedeutet haben, dass es seiner Frau nicht gut geht.

Schwerer Autounfall

In einem Interview erwähnte Heino bereits, dass es seiner Frau nicht so gut gehe. "Jetzt bin ich dabei, die Hannelore zu pflegen. Sie hatte in den 70er-Jahren einen Autounfall, und das macht sich jetzt bemerkbar. Sie kann nicht mehr so laufen wie früher, sie hat jetzt einen Rollator. Jetzt muss ich auf die Hannelore aufpassen, und das mache ich auch gern.“, so Heino.

Genauere Informationen zum Gesundheitszustand von Hannelore gibt es keine. Heinos Manager Helmut Werner war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Große Liebe

Heino lernte Hannelore 1972 in der Kitzbüheler Tenne kennen und lieben. Sie saßen gemeinsam in der Jury zur Wahl der Miss Austria und Heino drehte zu der Zeit gerade den Film "Blau blüht der Enzian". 1979 folgte die Hochzeit, die bis heute hält.