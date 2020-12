Helene Fischer: Comeback-Album auf Platz eins

Helene bricht auf iTunes alle Rekorde. Mit zwei Hits in den Charts. Am 25.12. auch im TV.

Im Mai 2018 war sie bei uns das letzte Mal auf Platz eins. Jetzt stürmt Helene Fischer (36) wieder die Charts. Mit der CD Meine schönsten Momente, mit der sie ihre Fans über die wegen Corona abgesagte Weihnachts-Show hinwegtröstet, fegt die Schlager-Queen bei iTunes von 0 auf 1. Und das nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und der Schweiz. Dazu gibt’s bei uns auch gleich Platz 3 für die bereits 2015 veröffentliche CD Weihnachten. Zwei Hits in den Top 3 schaffte sie noch nie!

Offensive

Helenes Chart-Sturm, bei der ihr als Duett-Partner auch Queen, Ina Regen („Eine große Freude und wundervolle Erinnerung“) oder Bryan Adams zur Seite stehen, kommt nach der großen TV-Offensive: Letzte Woche beendete sie für Ein Herz für Kinder und Günther Jauch ihre 12-monatige Schaffenspause: „2020 war für alle Künstler ein absolutes Katastrophenjahr.“

Comeback in Österreich

Bringt Helene am 25. 12. die Videos der neuen Hit-CD auch als Weihnachts-Show im ORF, so hofft sie auf ihr großes Live-Comeback am 26. März in Bad Hofgastein. „Es wäre das größte Geschenk, wenn ich wieder auf die Bühne darf. Die auftrittslose Zeit ist trostlos!“

Album-Top-3 Bei iTunes