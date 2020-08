Helene-Fischer-Comeback bereits im Oktober?

Ihre Fans warteten seit Monaten auf ein Lebenszeichen von Schlagerqueen Helene Fischer (36). Anfang 2019 verkündete, musikalisch kürzer treten zu wollen und sich im Zuge dessen sogleich in eine "Karriere-Pause" verabschiedet. Aber anlässlich ihres 36. Geburtstages war es dann so weit und der Schlagerstar meldete sich via Social Media bei ihren Fans. Darin versprach sie auch: "... wir sehen uns wieder...ganz bestimmt". Der Zeitpunkt könnte bald gekommen sein, denn jetzt sieht es danach aus, als würden Fans die Sängerin in Kürze im TV zu sehen bekommen.

Die "Helene Fischer Show" ist für den Publikumspreis "Goldene Henne" nominiert, in der Kategorie "TV/Entertainment".

Zur Begründung heißt es auf Homepage der Veranstaltung des "MDR": "Die 'Helene Fischer Show' erreicht Quoten, die andere Sender neidisch werden lassen. Am 1. Weihnachtsfeiertag 2019 konnte Helene Fischer noch mal mehr Zuschauer gewinnen: 5,92 Millionen verfolgten die dreistündige Show, darunter immer mehr Jüngere. Rekord!"

Pikantes Detail: Ebenfalls nominiert ist Helenes Ex-Partner Florian Silbereisen. Beide trennten sich 2018 nach einer 10-jährigen Beziehung. Kommt es gar zum Zusammentreffen mit ihrem Ex?