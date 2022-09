× Helene rockt ''Willkommen Österreich''

TV-Sensation im ORF: Am 4. Oktober kommt Helene Fischer zu Willkommen Österreich.

2018 nahm sie erstmals im Willkommen Österreich Studio Platz. Jetzt kommt Helene Fischer wieder! Am 4. Oktober ab 22 Uhr bitten Dirk Stermann und Christoph Grissemann auf ORF1 die Schlager-Queen zum Talk. Neben Fischer, die so wie 2018 auch wieder mit der Studio-Band Russkaja rocken will, ist auch die ORF-Journalistin Katja Gasser bei Willkommen Österreich dabei. Helene will u.a. über ihre neue CD & DVD Rausch - live, die sie ja im August bei ihrem Rekord-Konzert in München vor 130.000 Fans aufgenommen hat, sprechen.

Der ORF-Auftritt ist das Highlight eines mehrtägigen Österreich-Besuchs: Bereits am 1. Oktober hält Helene über 20.000 Fans beim Sound & Snow Festival in Bad Hofgastein „Atemlos“.