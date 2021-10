× Helene: So klingt ihr Liebes-‚Rausch‘

Bald wird Helene Fischer Mama. Jetzt vertont sie ihr Liebesglück mit der neuen Hit-CD „Rausch“. Wir hörten bereits rein.

„Du gibst meinen Tränen einen Sinn. Nur bei dir kann ich sein, wer ich wirklich bin!“, „Wir werden stärker jeden Tag Hand in Hand.“ Oder „Es kam plötzlich und hält noch immer an. Du ziehst mich wie ein Sturm einfach so in deinen Bann. Wie ein Blitz hab ich mich verliebt.“ Große Gefühle von Helene Fischer (37) auf ihrer neuen Hit-CD Rausch.

© Universal Music ×

Sinnlich wie nie. Ab heute öffnet die Schlager-Queen mit gleich 24 neuen Songs ihr Herz. Unzählige romantische Liebesbekundungen für ihren Freund Thomas Seitel (36), von dem sie ja bald ein Kind bekommt, inklusive. So privat und sinnlich gab sich Helene noch nie! ÖSTERREICH hörte die CD vorab.

© zeidler ×

„Wie ein Blitz habe ich mich verliebt“ Helene vertont mit neuer CD ihre Liebe zu Thomas Seitel.

Bei Liebes-Songs wie Danke für dich, Hand in Hand oder Wunden sticht vor allem die Romantik-Ballade Alles von mir als ganz großes „Herzbeben“ hervor. „Du kamst wie ein Wunder zur richtigen Zeit. Ich hab so lange gewartet auf Liebe die bleibt“, singt sie da. Oder: „Deine Nähe macht süchtig. Du machst mich glücklich und ich verliebe mich jeden Tag neu.“

Herzbeben auf CD: "Verliebe mich jeden Tag neu!"

Spannend: Mischt Helene zwischen den unzähligen Love-Songs auch Botschaften an ihre Fans (Genau dieses Gefühl), Sozial-Kritik (Wann wachen wir auf) oder sogar eine Hymne an das Pflegepersonal (Engel ohne Flügel) bei, so werden die süßen Baby-News mit keinem einzigen Ton erwähnt. Das Hit-Album, das heute sofort bei iTunes auf Platz eins stürmen wird, wurde nämlich schon lange vor der Schwangerschaft aufgenommen. Auch die heißen Fotos dazu.