Henrik Stoltenberg: Er brüllte Nazi-Parolen

TV-Aus für Reality-Star Henrik Stoltenberg! RTL schmeißt den TV-Macho kurzerhand raus. Grund dafür: Im Sommer brüllte der Enkel des CDU-Politikers Nazi-Parolen aus dem Fenster.

Wer kennt ihn nicht? Politiker-Enkel, Gründer einer Influencer-Schule und vor allem Reality-Star Teilnehmer, Henrik Stoltenberg (26).

Schon seit seiner ersten TV-Sendung ist eines klar: Der Enkel von CDU-Politiker Gerhard Stoltenberg († 2001) liebt Aufmerksamkeit. -Für jeden Preis!

Immer wieder fiel er auf, mal weil er 2020 in der Dating-Show „Love Island“ gleich mit mehreren Frauen Sex hatte, mal weil er in "Temptation Island" neben seiner Freundin auch einer anderen Dame sehr nahekam.

Doch dabei merkte man schnell: Er selbst findet sich unwiderstehlich. Das beweist er auch mit Aussagen wie „Mein Penis ist mein schönster Körperteil“. So kam es auch, dass der TV-Macho einen Merchandise-Artikel herausbrachte, worauf ein selbstverliebtes Foto von ihm zu sehen ist: Er, splitterfasernackt auf einem Pferd!

Seine offensichtlich verrückte Art verhalf ihm auch letztlich zu einer steilen TV-Karriere in einigen RTL-Trashformaten.

Doch damit hat sich's erstmal!

Denn RTL hat erst vor wenigen Stunden ein brisantes Detail über den 26-Jährigen erfahren:

Der Enkel des CDU-Politikers brüllte im vergangenen Sommer so lange Nazi-Parolen aus seinem Fenster, bis die Polizei kam!

So musste der Reality-Star am Mittwoch vor das Amtsgericht in Köln. Vorgeworfen werden ihm Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Zwar entschuldigte er sich, einer Geldstrafe kam er aber nicht davon.

„Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid.", zitiert ihn die BILD.

RTL: Rauswurf

Aktuell laufen mit RTL und Henrik Dreharbeiten zu der Sendung "The Real Life". Doch der 26-Jährige verheimlichte dem Sender sowohl den Vorfall mit den geschrienen Nazi-Parolen, als auch seinen Gerichtstermin.

Jetzt folgt die Konsequenz: RTL schmeißt Henrik raus! Und zwar nicht nur aus der aktuellen Sendung, sondern auch aus allen zuvor! So soll jede einzelne Folge, in welchen Stoltenberg jemals zu sehen war, aus der Mediathek gelöscht werden.

„Weder die Vorwürfe noch der Gerichtstermin waren uns (...) bekannt. Wir haben den aktuellen Dreh mit Henrik sofort abgebrochen“ , schreibt RTL+ in einer aktuellen Mitteilung.