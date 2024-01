"Höschen"-Sager: Gottschalk lästert über Leni Klum

Thomas Gottschalk legt sich mit dem gesamten Klum-Clan an: "Sowieso verschissen"

Podcast statt "Wetten, dass..?" - Thomas Gottschalk (73) teilt in seinen Gesprächen mit Mike Krüger in den letzten Folgen ordentlich aus. Sein Lieblings-Opfer scheint momentan den Namen Klum zu tragen. Im Podcast "Die Supernasen" sagte er erst kürzlich: "Ich habe bei Heidi Klum sowieso verschissen. Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist sowieso vergessen.(...) Sie ist immer noch angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag."

Gottschalk: "Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat es gereicht"

Von Nachwuchsmodels hält der Entertainer also nicht viel. Jetzt lästert er auch noch über Klums Tochter Leni: "Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat es gereicht", sagt Gottschalk. Die Steilvorlage dafür kam jedoch von seinem Kollegen Mike Krüger, denn der meinte zuvor: "Fahre ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter, nur wirklich spärlich bekleidet in Dessous. Wo man auch sagt: 'Okay, was will Heidi jetzt ihrer Tochter damit beibringen?'