Hummels: Millionen-Scheidung

Laut Medienberichten hat Mats zum Jahreswechsel mit Cathy Schluss gemacht.

Teuer. 14 Jahre lang waren sie ein Paar. Seit 2015 sind Kicker Mats (32) und Influencerin Cathy Hummels (33) sogar verheiratet. Zum Jahreswechsel machte er mit ihr Schluss.

Ohne Ehevertrag

Laut Bunte lebten die beiden ohne einen Ehevertrag. Demnach sind sie im gesetzlichen Zustand der Zugewinngemeinschaft verheiratet, was so viel heißt wie: Alles, was sie seit der Hochzeit erwirtschaftet haben, wird zusammengerechnet und gleichermaßen aufgeteilt.

Cathy ist zwar als Influencerin erfolgreich (626.000 Follower) und verdient durch Werbeaufträge gutes Geld. Doch klar ist auch, dass Mats Hummels in dieser Beziehung der Großverdiener war. Sein Gesamtvermögen wird auf rund 60 Millionen Euro geschätzt.