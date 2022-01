Hunziker: Das steht im knallharten Ehevertrag

Seit der Hochzeit mit Trussardi zählte Hunziker zu den reichsten Schweizerinnen

Gut gelaunt und strahlend feierte Michelle Hunziker am Montag ihren 45. Geburtstag. Und das trotz der gerade laufenden Scheidung von Langzeit-Liebe Tomaso Trussardi. Auf einen Rosenkrieg verzichten die beiden offenbar. Jetzt soll bereits feststehen, dass die gemeinsamen Kinder Sole und Celeste bei ihrer Mutter wohnen werden. Der Sorgerechtsstreit bleibt also aus. Doch was wird aus dem Millionenvermögen?

Heirat machte Hunziker reich

Die Hochzeit mit dem Sohn aus dem berühmten Modeclan katapultierte Michelle Hunziker 2014 in die Liga der 300 reichsten Schweizer. Damals schätzte man den italienischen Textilkonzern auf 250 Millionen Franken, also umgerechnet auf 240 Millionen Euro. Im Laufe der Jahre schrumpfte der Wert. Der Deal mit dem italienischen Investmentfonds QuattroR, der eine 60-Prozent-Mehrheit übernommen hat, wird auf 50 Mio. Euro geschätzt. Seither mussten gar Schulden gemacht werden, um das Unternehmen über Wasser zu halten. Tomaso habe nur noch eine repräsentative Aufgabe. Viele Anteile seien an seine Mutter Maria Luisa und an seine Schwester Beatrice gegangen. Dem Ex von Michelle Hunziker seien damals 10 Millionen Euro zugesprochen worden. Trussardi lebt kein schlechtes Leben. Er steht auf schnelle Autos und andere Luxus-Güter.

Glück für Michelle

Das Vermögen wurde jedoch immer kleiner. Vom "Fluch der Trussardis" wurde damals gesprochen. Auch das Restaurant "Trussardi alla Scalla" läuft seit der Pandemie mehr schlecht als recht. Tomaso habe gar selbst Essen ausgeliefert, wie Bunte berichtet. Heute kann Michelle fast schon von Glück reden, dass sie damals dem knallharten Ehevertrag zugestimmt hat, weil Trussardis Mutter ihr nicht traute. "Wir haben Gütertrennung vereinbart", erzählte Michelle nach ihrer Hochzeit. Das heißt so viel, wie: Jeder Ehepartner behält das Vermögen, das er oder sie in die Ehe eingebracht hat. Zudem haftet jeder für die eigenen Schulden.