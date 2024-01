Immo-Imperium für Beckenbauers Erben

Am 7. Jänner starb Kicker-Legende Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren. Sein Erbe hat er aber bereits vor vielen Jahren gemacht und geregelt, wer was nach seinem Ableben bekommen soll.

So bekommen seinen Kinder Francesca und Joel hohe Anteile an seinem auf 160 Millionen Euro geschätzten Vermögen und eine Mehrheitsbeteiligung an einem Haus in Kitzbühel und dem Familienwohnsitz in Salzburg.

Zu Beckenbauers Immobilien gehören unter anderem die Mega-Villa in Salzburg, ein Wohn- und Geschäftshaus in Kitzbühel um 7,75 Millionen, ein Boots- und Badehaus am Wolfgangsee um 750.000 Euro. Dazu kommt ein verfallenen Holzhaus in Obertauern, dass Heidi Beckenbauer um eine Million Euro ersteigerte und aufwendig renovieren ließ.

Zuletzt verwirklichte sich Franz Beckenbauer noch einen Traum - eine Villa am Gardasee. Das 170 Quadratmeter große Haus verfügt über einen Swimming-Pool und einer Photovoltaik-Anlage auf dem Flachdach.

Auch der geliebte Mercedes 450 SEL mit Autotelefon der ihm 1976 in Gardone gestohlen wurde ist wieder in seinem Besitz. Er bekam seinen Wagen damals zurück und verkaufte ihn. 2021 erwarb er den Mercedes erneut – aus nostalgischen Gründen.