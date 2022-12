× In dieser Luxus-Suite schlief Becker nach Entlassung

Vor seinem großen TV-Interview mit dem TV-Sender Sat.1 checkte Boris Becker in dieser Luxus-Suite ein.

Die deutsche Tennislegende Boris Becker (55) ist seit sechs Tagen aus britischer Haft entlassen und wohnte zumindest die ersten Tage nach der Entlassung wie ein König. Denn vor seinem großen TV-Interview mit dem TV-Sender "Sat.1" übernachtete er in einer 2000-Euro-teuren Luxus-Suite des Fünf-Sterne-Nobelhotels "The Charles" nahe dem Münchner Hauptbahnhof, wie "Bild" berichtet.

"Bild" beruft sich auf Aussagen mehrerer Gäste des Luxus-Hotels gegenüber. So soll Becker am Samstag gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Lilian de Carvalho Monteiro im "The Charles" in München am alten Botanischen Garten eingecheckt haben. Es ist das Hotel, in dem Becker schon vor seiner Haft öfter anzutreffen war.

Das Luxus-Hotel bietet einen schönen Blick über die Dächer Münchens:

© roccofortehotels.com ×

Die "Park View"-Suite:

© roccofortehotels.com ×

Panorama: Traumhafter 180-Grad-Blick im Schlafzimmer:

© roccofortehotels.com ×

Das Hotelrestaurant "Sophia’s" bietet Gourmet-Küche, unter anderem Risoni mit Hummer und Spargel (45 Euro) oder Steinbutt mit Artischocken, Safransud und Tomatenkompott (49 Euro).

Der ehemalige Tennis-Star soll am Wochenende in einem Mercedes am Haupteingang des Fünf-Sterne-Hotels vorgefahren sein. Er saß demnach selber am Steuer, kam in Begleitung seiner großen Liebe, Freundin Lilian. Becker soll sehr entspannt gewirkt haben, wie Hotelgäste berichten. Am Mittwoch checkte er aus dem Hotel aus.