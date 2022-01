× Ist Wendlers Laura schwanger?

Michael Wendlers Ehefrau Laura Müller wurde beim Einkaufen mit Bäuchlein gesichtet.

Auf ihrem OnlyFans-Account heizen Laura Müller (21) und MIchael Wendler seit Wochen die Gerüchte um Nachwuchs an. Jetzt berichtet das OK Magazin davon, dass das deutsche It-Girl tatsächlich schwanger sei. Sie sei beim Shoppen mit Baby-Bäuchlein gesichtet worden, heißt es. Auf einem Foto sieht man eine Frau mit Maske unter dem Kinn und braunen Haaren. Unter dem engen schwarzen Kleidchen wölbt sich der Bauch. Jedoch ist nicht ganz ersichtlich, ob die Dame auf dem Schnappschuss tatsächlich Laura Müller ist.

© OnlyFans Instagram ×

Ankündigung der Baby-News?

„Wir haben auf jeden Fall noch eine ganz tolle Überraschung für euch vorbereitet in den nächsten Tagen, also seid gespannt! Zum Jahreswechsel gibt es hier eine Information, die unser beider Leben, nämlich Lauras und meins, für immer verändern wird", schrieb Wendler im bezahlten Social-Media-Kanal. Kurz danach gab das Paar allerdings nur bekannt, dass sie sich ein neues Grundstück in Florida gekauft haben. Doch Laura fügte bedeutungsschwanger hinzu: „Jetzt fängt es erst mal mit dem Grundstück an. Jeder kann sich denken, was dann folgen wird. Ein Nest soll nicht lange alleine bleiben ...“