Jenny Elvers und Marc Terenzi sind ein Paar

Ein angeblicher Freund des Paares plauderte die Info aus

Sarah Connors Ex-Mann Marc Terenzi (43) und Schauspielerin Jenny Elvers (49) sollen ein Paar sein. Das berichtet "Bild" online. Ein Insider aus dem engsten Umfeld plauderte es aus: "Es ist noch sehr frisch“, verrät er. "Jenny und Marc sind total verliebt und nehmen ihre Beziehung sehr ernst.“ Die beiden lernten einander erst im Jänner beim Dreh zur neuen Show "Club der guten Laune" in Thailand so richtig kennen. Laut ihrem Bekannten habe es sofort gefunkt. Doch schon 2017 (wie auf dem gemeinsamen Foto) schienen sich die beiden Künstler gut zu verstehen, tauschten auch bereits Nummern aus.

Elvers und Terenzi glauben an die große Liebe

Sowohl Jenny Elvers, als auch Marc Terenzi gaben den Glauben an die Liebe nie auf: "Ich bin romantisch, ich glaube an die große Liebe - irgendwann", erklärte der Sänger. Vor rund zwei Wochen soll man Elvers auch bei ihrem neuen Freund im Hotel gesichtet haben. Auch auf Instagram machte Jenny bereits Andeutungen: "And then, there is someone who knows what to do", schrieb sie. Am 11. Mai feiert Elvers ihren 50. Geburtstag. Ihr größtes Geschenk hat sie sich in Form einer neuen Liebe wohl schon selbst gemacht.