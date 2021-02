Jessica Paszka: Nackt und hochschwanger auf Instagram

Splitterfasernackt genießt die hochschwangere Ex-Bachelorette in ihrer neuen Heimat Ibiza die warmen Temperaturen

Während Österreich bei Minusgraden zittert, genießt die ehemalige Bachelorette Jessica Paszka die Sonne in ihrer neuen Heimat Ibiza. Auf Instagram postete die Deutsche ein Foto, das sie splitterfasernackt mit Babykugel zeigt. Dazu schreibt sie: "Danke @johannes_haller, dass du mir das größte Geschenk der Welt gemacht hast". Jessica hatte im Dezember ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Für sie und Johannes Haller ist es das erste Kind.

Johannes Haller war zwar nicht Jessicas erste Wahl während der Bachelorette-Staffel 2017, sollte sich aber im Nachhinein als der Eine für die gebürtige Essenerin herausstellen. Nach anfänglichem Versteckspiel gaben die beiden erst im Oktober zu, dass sie glücklich liiert sind. Schnell folgt der Umzug in die gemeinsame Bleibe in Ibiza und es wird klar – bei dem Bachelorette-Paar wird es ernst. So ernst, dass nun eine Schwangerschaft das Liebes-Glück der beiden krönt.