Kandidatin war mit Skandal-Fußballer zusammen

Moderator Günther Jauch entlockt einer "Wer wird Millionär?"-Kandidatin ein pikantes Geheimnis.

"Wer wird Millionär?"-Kandidatin Elisabeth Albrecht aus Magdeburg kam mit Moderator Günther Jauch in Plauderlaune. So erzählte die Finanzmanagerin und Geschäftsführerin einer Beauty-Klinik von ihrer Arbeit. "Wir behandeln auch Politiker in der Praxis", sagte Albrecht über die Schönheits-Klinik und betonte aber, keine Namen nennen zu wollen.

"Männer lassen in erster Linie ihre Schlupflider machen", erzählt Albrecht. Aber auch Fettabsaugung liege hoch im Kurs. Bei Jauch würde sie aber keine Fettabsaugung durchführen wollen. "An Ihnen ist doch nichts dran!", so die TV-Kandidatin.

Jauch entlockt Kandidatin ein pikantes Geheimnis

Dann erkennt Jauch einen Mann, als er die Telefonjoker auf den Bildschirm bekommt. "Uli Borowka!" Ihr Ex, ebenfalls Fußballer, sei mit Borowka befreundet, sagt Frau Albrecht. Jauch neugierig: "Kennen wir denn den Fußballer, mit dem Sie lange zusammen waren?"

Er spielte in der dritten Liga, erst in Magdeburg und dann in Osnabrück, gibt sie Hinweise. Später sorgte er außerdem für Negativ-Schlagzeilen. "Der war halt sehr hübsch", so Elisabeth Albrecht, "und ich dachte mir: Meine Güte, wir kaufen das Haus, ohne es von innen gesehen zu haben. Er war ein bisschen verrückt." Trotzdem ließ sie sich sein Geburtsjahr hinterm Ohr tätowieren: 1989.

Günther Jauch errät, um wen es sich handelt: "Felix Schiller!"

Der Drittliga-Profi fiel in der Vergangenheit bereits negativ auf, als er betrunken gegen seinen eigenen Verein pöbelte. Ein Video zeigte in der Osnabrücker Innenstadt ging und seinen Verein beschimpfte: "Osnabrück, ich f**** dich! Magdeburg ist die Stadt!"

Elisabeth Albrecht holt sich in der Show einen Gewinn von 16.000 Euro. Als sie aufzählt, welche Beauty-OPs man dafür durchführen kann, sorgt Jauchs Kommentar für Lacher: "Das mit den Brüsten überlege ich mir."