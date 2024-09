Royal-Experte über Harry und Meghan: "Getrenntes Leben"

Die beiden sollen immer mehr getrennte Wege führen. Prinz Harry verreist jetzt auch alleine

In New York war Prinz Harry bei einem elitären Abendessen der WHO eingeladen. Dort wurde er an einem Tisch mit prominenten Gästen gesehen. Auch Königin Mathilde von Belgiern und der belgische Premierminister Alexander De Croo wurden in Gesprächen mit ihm gesichtet. Nur seine Gattin Meghan war nicht vor Ort. In letzter Zeit häufen sich die

Krisengerüchte

Royal-Experte Phil Dampier sieht Harrys Verhalten als starkes Zeichen. "Es ist auffällig, dass er jetzt so viel allein unternimmt. Es sieht so aus, als ob Harry versucht, sich über seine Zukunft klar zu werden, und sie führen ein getrenntes Leben“ Charles zweiter Sohn soll sich nach einer Herausforderung sehnen.

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Dampier meint, dass man ihn jetzt immer häufiger alleine sehen könnte. Auch nach London wird er vorerst weiterhin ohne Meghan reisen. Sie bleibt mit den beiden Kinder Lilibet und Archie in den USA.