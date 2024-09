Harry & Meghan: Eiskalter PR-Stunt nach Kate-Video

Es war ein sehr emotionaler Moment im Leben von Prinzessin Kate, als sie am Montag in einer Video-Botschaft gemeinsam mit Ehemann Prinz William und ihren Kindern verkündete, dass ihre Chemotherapie beendet sei und es ihr gut gehe. Im Video sieht man Kate in den Armen von William und lachend mit ihren Kindern am Strand. Eine Tatsache, die sich andere gleich zu Nutze machen wollten.

Ausgerechnet ihr Schwager Prinz Harry und seine Meghan überschatten den emotionalen Moment mit einem PR-Stunt, der kaltschnäuziger nicht sein könnte.

POLO is a new documentary series that follows elite global players and offers an exclusive, behind-the-scenes look at the fast-paced world of the sport. From Archewell Productions and Boardwalk Pictures. Premiering this December. pic.twitter.com/92vu4xYW8u