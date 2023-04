× Katja Krasavice: Nach verpatzten Aufritt wirft sie RTL Manipulation vor

Geht der DSDS-Beef jetzt in die nächste Runde? Oder war der Sendungspatzer vergangenen Samstag tatsächlich nur ein unglücklicher Zufall? Katja Krasavice ist sicher: 'Ich weiß ganz genau, dass mir gestern bewusst versucht wurde, zu schaden'

Erinnern wir uns zurück. Vergangenen Samstag wurde die heiß begehrte erste DSDS-Live-Show ausgestrahlt.

Alles begann reibungslos: Die ersten drei Juroren wurden angekündigt, traten auf die Bühne und liefen unter jubelnden Applaus und feierlicher Musik zu ihrem Platz hinter dem Pult.

Katja musste ohne Musik Treppen hinabschreiten

Doch dann passierte es. Gerade als Katja Krasavice (26) die große Show-Treppe hinabging, versagte plötzlich der Ton. So musste die 26-Jährige völlig ohne Hintergrund-Musik zu den anderen schreiten.

Und das als einzige! Denn seltsamerweise gab es bei den drei anderen Kollegen überhaupt keine Ton-Probleme.

Bewusster Schaden?

Ob das die Rache des TV-Senders war? Schließlich sorgte die Rapperin für ordentlich Furore, nachdem sie sich öffentlich mit dem Kult-Juroren Dieter Bohlen angelegt hatte.

Doch selbst wenn es so sein sollte: Katja Krasavice schreckt vor der Veröffentlichung weiterer Details nicht zurück. So postete sie wegen der Ton-Panne eine Instagram-Story:

© katjakrasavice/Instagram ×

„Es ist mir egal, was im Hintergrund von der RTL-Chefetage erzählt wird – dass es ein technischer Fehler war oder nicht – bei den anderen 3 Juroren hat der Sound funktioniert. Ich weiß ganz genau, dass mir gestern bewusst versucht wurde, zu schaden"

Einzige Ankündigung "Hallo, Katja Krasavice“

Aber nicht genug davon. Denn nicht nur die Ton-Panne unterschied sich von den anderen drei Auftritten, auch die Ankündigung war bei Katja eindeutig anders. Denn während bei den anderen drei Juroren zur Ankündigung viele nette Worte gesagt wurden, hieß es bei der Rapperin nur: „Hallo, Katja Krasavice“.

Unangenehm! Doch Katja selbst ist, zugegeben, wirklich professionell mit der Situation umgegangen. Statt verunsichernd, zeigte sich die 26-Jährige strahlend. Auch ihre Fans unterstützten sie reichlich und applaudierten wie verrückt.

'Durch das Kreischen meiner Fans hätte man den Song eh nicht gehört'

Auch darauf bezieht sich Krasavice in ihrem Instagram-Statement: „Ihr könnt meinen Sound ausmachen, aber ich sage es euch noch mal: durch das Kreischen meiner Fans hätte man den Song eh nicht gehört!!! Ihr könnt die Stimme der neuen Generation mit euren Manipulationen nicht zensieren.“

Auf Anfrage der "Bild" erklärt nun Sendersprecher Claus Richter: „Wir produzieren eine Musikshow und haben deswegen natürlich das allergrößte Interesse daran, einen perfekten Sound in die Wohnzimmer zu senden. Das ist am Samstag in der ersten Live-Show leider nicht immer gelungen, was uns auch sehr ärgert“

Auch rechtfertigt er: „Katjas fehlende Auftrittsmusik war nicht der einzige Fehler im Ablauf. Wir haben uns bei ihr entschuldigt und werden alles daransetzen, dass es nächste Woche besser läuft.“