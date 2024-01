× Krasavice: Sex-Date wurde zum Pipi-Eklat

Die DSDS-Jurorin hat eine Wette gegen Rapper Finch verloren und musste sich mit ihm für einen One-Night-Stand treffen

Wie oe24 berichtete ließ sich DSDS-Jurorin Katja Krasavice (33) auf eine waghalsige Wette mit Rapper Finch ein. Beide mussten ihre Streaming-Zahlen veröffentlichen, um festzustellen, wer die größere Anhängerschaft hat. Finch gewann. Der Wetteinsatz war eine gemeinsame Nacht.

© Finch ×

Finch pinkelt ins Waschbecken

Am vergangenen Sonntag war es dann so weit und die beiden enthielten ihren Fans natürlich nicht, dass sie sich tatsächlich getroffen haben. Während Katja im heißen roten Mini-Kleid auf ihren One-Night-Stand wartete, schien dieser in ihr Waschbecken zu pinkeln. Zumindest lässt das ein Foto vermuten, dass den Musiker von hinten mit runtergelassener Hose zeigt.

Wie er selbst vor kurzem verriet, pinkelt Finch seit Jahren ins Waschbecken. Dabei habe er gelernt: "Nicht direkt am Rand andocken und nur kaltes Wasser zum Wegspülen verwenden. Wenn heißes Wasser auf den Lörres kommt, kann das echt wehtun.“

Gemeinsame Tour ab 9. Februar

Die Fans der beiden vermuten zurecht, dass die ganze Geschichte ein Pr-Gag ist. Schließlich gab es an demselben Abend auf Krasavices OnlyFans-Account -50% Rabatt. Außerdem kündigten die beiden ihre gemeinsame Tour mit dem Titel "One-Night-Stand" für den 9. Februar an. Krasavice weiß, wie man sich verkauft.