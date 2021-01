''KZ''-Skandal um Michael Wendler: RTL reicht's

Obwohl er eigentlich gar nicht mehr dabei ist, sorgt Michael Wendler bei „DSDS“ dennoch für einen Skandal.

Als Juror bei Deutschland sucht den Superstar ist Michael Wendler längst rausgeflogen. Im TV war er beim Start der Casting-Show aber dennoch in der Jury zu sehen, da diese bereits lange aufgezeichnet wurde. Als die Show im TV lief, meldete sich Wendler via Telegram zu Wort und verglich die neuen Corona-Regeln in Deutschland mit einem Konzentrationslager. „KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt!“, postete Wendler.

Shitstorm und komplettes DSDS-Aus

Ein enormer Shitstorm gegen ihn war die Folge. Zahlreiche User forderten in den sozialen Netzwerken den sofortigen Abbruch der Show. Jetzt zieht auch der TV-Sender RTL die Konsequenzen daraus und wird ab sofort Wendlers Szenen aus den kommenden DSDS-Folgen herausschneiden.